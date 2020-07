Nieuwe burgemeester leert Molenlanden kennen via wandeltocht langs inwoners

Toen Segers eerder dit jaar aantrad bij de gemeente Molenlanden, was het lastig de mensen te leren kennen. Een speciaal programma dat was georganiseerd ging niet door vanwege de coronacrisis. Daarom bedacht hij een nieuw plan. Drie dagen per week wandelt hij met zijn vrouw door de gemeente.

Met een rugzak met de tekst 'burgemeester op pad' erop loopt Segers door de dorpen. "We hebben een route uitgestippeld langs interessante plekken. Ik heb ondertussen al een aantal dingen gezien." Zo is hij op bezoek geweest bij bedrijven en sportclubs. "Die hebben ook aangegeven het leuk te vinden met mij te spreken en dat ik langs kom. Ik mag komen eten, drinken, slapen."

De route die Segers en zijn vrouw wandelen gaat langs bewoners en organisaties die zich hebben aangemeld. Maar hij komt onderweg nog veel meer mensen tegen. "Dat ze me spontaan zien, vinden mensen leuk."

Slingelandse plassen

De inwoners van de gemeente Molenlanden zijn volgens Segers mensen die zelf graag verantwoordelijkheden nemen. De gemeente probeert hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

"Ik was gisteren bij de Slingelandse plassen. Dat natuurgebied wordt onderhouden door de mensen zelf: leden van de natuurvereniging, jagersclub en vissersvereniging. Wij geven alleen een klein beetje subsidie. Ik denk dat dat een manier van leven is die heel erg past bij de Alblasserwaard."

Door kriskras door zijn gemeente te lopen, komt hij op plekken waar hij zelf nog nooit is geweest. "Dit wandelen is werken in vakantiesfeer. We hebben al prachtige plekken ontdekt. We zeiden tegen elkaar: het is echt een paradijsje waar we nu zijn. Achter elke schuur of gebouw tref je een plek of een tuin aan die prachtig is."

Vrijdag loopt de burgemeester van Brandwijk via Groot-Ammers naar Liesveld.