De vlag uit als alternatief voor jaarlijkse Indië-herdenking

Op 15 augustus worden de slachtoffers herdacht die in de Tweede Wereldoorlog vielen tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. De capitulatie van Japan was op 15 augustus, dit jaar precies 75 jaar geleden. Als Indische Nederlanders een vlag met een familiefoto uithangen, wordt het Indische verhaal op die dag toch zichtbaar in de stad. Actrice Dewi Reijs kwam met het idee.

Christie Haalboom, voormalig bestuurslid van Stichting Herdenking Augustus 1945 Regio Rotterdam, heeft al een familievlag laten maken. "Ik sta erop met mijn opa en oma, beiden geboren in Nederlands-Indië." De actie wordt ondersteund door het bedrijf Veenman+ dat geen personeelskosten rekent bij het maken van de vlaggen.

Kijk hier hoe de herdenking aan de Boompjes er vorig jaar uit zag. De tekst gaat verder onder de video.

Jaarlijks komen tussen de twee- tot driehonderd Nederlandse Indiërs naar herdenking bij de Boompjes in Rotterdam. Dit hangt er volgens Haalboom van af of 15 augustus in een weekend valt en hoe het weer is. Ze heeft geen idee hoeveel familievlaggen er dit jaar besteld zullen worden. "Er zijn al jongeren geweest die meerdere vlaggen hebben besteld om ze aan familieleden te geven. Maar aan de andere kant zien oudere Indische Nederlanders de oproep niet op sociale media. De vlaggen kunnen tot 3 augustus besteld worden."

De Stichting is dit jaar wat actiever geworden op sociale media om juist ook jongere Indische Nederlanders betrokken te houden bij de jaarlijkse herdenking.

In de week voor de herdenking zendt Rijnmond portretten uit van verschillende generaties Indische Nederlanders.