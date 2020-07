Wat is het best bewaarde geheim van Rotterdam?

Chris Natuurlijk begint zaterdag om 08.00 uur met de zomerspecial Waar is Jet? over Heijplaat, een tuindorp gebouwd voor arbeiders van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij.

Het is vakantie. Na Tuindorp Vreewijk vorige week, neemt Jet Manrho Chris Natuurlijk deze keer mee voor een zomers uitstapje naar Heijplaat, een door het Rijk beschermd stadsgezicht net voorbij de Waalhaven, midden in het Rotterdamse havengebied. Geschiedenis en toekomst, groen en natuur, dorp en stad, architectuur en havenindustrie, het komt allemaal samen op Heijplaat.

Kortom, "het best bewaarde geheim van Rotterdam." In ieder geval volgens Nico Prins, gids en verhalenverteller die tijdens een rondleiding een paar van de geheimen van het vooroorlogse tuindorp zal prijsgeven, zoals waarom de Courzandseweg 'het gouden randje' wordt genoemd, waarom er op het voormalige Quarantaineterrein nooit zieke zeevarenden in quarantaine zijn geweest en wat die zeehond daar doet op het strandje?

Aan wal

Maar de reis begint met de Waterbus. Jet Manrho en Chris Vemer komen aan wal bij de RDM-terreinen en gebouwen. Hier werden vroeger imposante schepen gebouwd en gerepareerd, zoals het SS Rotterdam.

In Soundtrack010 , een project dat het geluid van Rotterdam heeft vertaald in muziek, zit een fragment over de doop van het passagiersschip van de Holland Amerika Lijn dat ooit bij de RDM is gebouwd.

Alexander van Popta, muzikant en componist van Soundtrack010 en Michelle Wilderom, directeur van North Sea Round Town, buigen zich over de vraag of de haven een inspiratiebron kan zijn voor muziek en of Heijplaat een mooie locatie is voor toekomstige concerten. Er zijn in ieder geval nu al kaartjes te koop voor een vaartocht volgend jaar door de haven aan boord van het Jazzschip .

Toekomstmuziek

Peter Blokdijk, geboren en getogen op Heijplaat, geeft een rondleiding door het Innovation Dock waar studenten, onderzoekers en startende, innovatieve bedrijfjes samenwerken.

Natuur en groen

Aan de kade achter de voormalige machinehal van de RDM, groeien bramen en wilde rucola, zwanen dobberen in de rivier.

Volgens Jet is dit de perfecte plek voor een picknick.

Op een andere plek, tegenover de kinderboerderij op Heijplaat, huist een kolonie roeken. Het is een vogelsoort die in de rest van Rotterdam bijna niet meer voorkomt.

Tuindorp

Tineke van Straten heet Chris Natuurlijk welkom in haar tuin. Ze woont in het huis van de vroegere tuinman van het havendorp. Via een poortje kon hij met zijn tuingereedschap zo doorlopen naar de grote tuin van de directeur van de RDM daar pal achter.

Toen het huis van de tuinman vijftien jaar geleden vrijkwam, is de familie van Straten in het huis getrokken en heeft Tineke van de tuin haar eigen paradijsje gemaakt.

