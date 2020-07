Vakantie aan de Grevelingen: 'Je kunt hier heerlijk recreëren, maar het gevaar is nooit ver weg'

Op de grens van Zeeland en Zuid-Holland ligt camping de Grevelingen. De grond is al sinds 1690 in bezit van de familie Buijs. Eeuwen als boerenbedrijf, maar de vorige generatie Buijs begon er ook een camping.

"Dat is een klein beetje uit de hand gelopen", vertellen eigenaren Jeroen en Dennis Buijs. Van één caravan naar 350. Maar de geschiedenis van de camping kent ook een donkere bladzijde. Vader Adri Buijs was 8 jaar toen in 1953 de dijken braken en het water kwam.

Alleen een aantal schuren verwijst nog naar de oude boerderij. Daarin zit nu een bibliotheek, wat horeca en ruimtes voor activiteiten voor de kinderen op de camping.

Windsurfkampioen

Het is een populaire plek voor watersporters, zo tegen het Grevelingenmeer aan. Vlaming Patrick van Hoof komt al dertig jaar naar het Grevelingenmeer en staat nu voor de tiende zomer op de camping. Vroeger met de camper, nu heeft hij met zijn vriendin een chalet aan het Grevelingenmeer. Patrick komt om te windsurfen, hij werd in België wel dertig keer nationaal kampioen.

Bericht gaat verder onder de foto van Patrick van Hoof



"Ik windsurf al veertig jaar en kom al vijfendertig jaar deze kant uit. Na veertig jaar vind ik het nog superleuk", vertelt Patrick. "Op het moment dat je het water op gaat, wat er ook in je hoofd speelt, is je hoofd helemaal leeg. Je moet aan de windrichting denken, aan jezelf, je board, er is geen tijd om aan andere dingen te denken. Als je dat een uur kunt volhouden, is je hoofd lekker leeg. Een stuk goedkoper dan naar de dokter gaan."

Watersnoodpad

Vlak naast de camping ligt het plaatsje Battenoord, de zwaarst getroffen plek in het hele deltagebied tijdens de watersnoodramp in 1953. Daar begint het watersnoodpad, een wandeling van een uur met elf zuilen van cortenstaal die de verhalen vertellen van mensen die de ramp meemaakten. Een van die zuilen staat op camping de Grevelingen, met een foto van de toen 8-jarige Adri Buijs, vader van de huidige campingeigenaar. Hij zat een stuk verderop op een dak toen het water kwam, de rest van de familie Buijs zat op het dak van de oude boerderij op de plek waar nu de camping staat.

De familie overleefde de ramp, maar de koeien werden twintig kilometer verderop dood teruggevonden.

Bericht gaat verder onder de foto van de gedenkzuil van Adri Buijs



Het watersnoodpad is twee jaar geleden uitgezet door Willem van der Ham. "Je kunt hier heerlijk recreëren, maar het gevaar is nooit ver weg. Mensen moeten zich bewust blijven van de kwetsbaarheid", vertelt Van der Ham.

Van der Ham is gespecialiseerd in de waterstaatsgeschiedenis en deed een bijzondere vondst. In het archief van de provincie Zuid-Holland vond hij ooggetuigenverslagen van kort na de ramp: 200 interviews van mensen die de ramp hadden hadden meegemaakt. De toenmalige burgemeester van Oude-Tonge, Van Hofwegen, schreef zelf een verslag en vroeg anderen dat ook te doen.

Verdronken in de auto

33 van de 100 Battenoorders zijn verdronken, de oude dijk werd over een lengte van 18 kilometer weggeslagen. Het meest schrijnende verhaal speelde zich af rond het huisje van de dijkbeheerder. Daar verzamelde zich een groep mensen. De burgemeester gaf toestemming tot een vrijwillige evacuatie. "De mensen zijn in een paar auto's gestapt, maar juist op het moment dat ze naar het dorp werden gebracht, brak de dijk door en kwam de vloedgolf. De mensen zijn veelal in de auto verdronken", vertelt Van der Ham.

Bericht gaat verder onder de foto van Willem van der Ham bij de route van het watersnoodpad



"Het wrange is dat het bekend was dat die dijken veel te laag waren", gaat Van der Ham verder. Hij vertelt over waterstaatsingenieur Johan van Veen, die al twintig jaar voor de ramp alle dijken die niet voldeden in kaart bracht. Over Van Veen schreef Willem van der Ham het boek Meester van de Zee. Dat wordt in september opnieuw uitgegeven, gepresenteerd bij Neeltje Jans. "Goeree is dankzij hem zo gigantisch veranderd. Dat mensen hier op de camping kunnen komt door al die dammen."