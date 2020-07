Moeraskat verhuist van Nieuwe-Tonge naar Frans kattenpark en Sander de Kramer wordt adoptievader

In Faunapark Flakkee vind je geen leeuwen of olifanten, maar Rijnmond-presentator Sander de Kramer laat zich in onze zomertoer verwonderd rondleiden langs bijzonder schattige dieren waar hij nog nooit van heeft gehoord. Zoals de Grijswang Neushoornvogel, Mark en Mindy otter, moeraskat Lynxy en twee mooie nieuwe bewoners.

De namen van de dieren in het faunapark worden niet bedacht door eigenaar Petra Blokker, maar door de mensen die de dieren geadopteerd hebben en geld hebben gedoneerd voor diervoer en de bouw van het verblijf. Het adoptieprogramma is bedacht aan het begin van de coronacrisis. De dieren moesten blijven eten, maar inkomsten bleven uit omdat het park dicht moest voor bezoekers.

Het meest bijzondere dier is moeraskat Lynxy. In de hele Benelux is het dier alleen in het faunapark in Nieuwe-Tonge te zien.

Verhaal gaat verder onder de foto van Sander en Petra



"Ik vind het niet moeilijk om een dier in een mooi verblijf te hebben. Ik vind het wel vervelend als je dieren in hele kleine hokjes douwt. Het is nooit groot genoeg, maar zo groot als mogelijk is wel heel fijn. Een aantal dieren is met uitsterven bedreigd. Doordat wij ze in gevangenschap hebben en er een fokprogramma voor kunnen opzetten, behoeden we ze voor uitsterven."

Zo is een van de twee moeraskatmannetjes naar een groot kattenpark vlakbij Parijs verhuisd. "Die hebben twee vrouwtjes, de hoop is dat hij daar voor nageslacht gaat zorgen. Daar ben ik best wel trots op, van zo'n park in Nieuwe-Tonge naar het grootste kattenpark ter wereld." Voor het overgebleven mannetje op Goeree-Overflakkee is ook een vrouwtje geregeld.

Maar de leukste nieuwe aanwinsten zijn de witoorpenseelaapjes. Net twee weken binnen, en dus nog geen naam. Een kans die Sander niet aan zich voorbij laat gaan...

Bekijk hieronder de reportage van Sander de Kramer in Faunapark Flakkee