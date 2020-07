Christian Conteh sluit pas na het weekend aan bij Feyenoord

De nieuwe vleugelaanvaller Christian Conteh zal pas volgende week gaan meetrainen bij Feyenoord. Het papierwerk van de Duits-Ghanese aanvaller is nog niet afgerond.

Christian Conteh heeft deze eerste trainingsweek nog niet kunnen meetrainen met de selectie van Feyenoord. De aanwinst van de Rotterdammers werkte ook op vrijdag nog een individueel programma af, omdat hij nog niet beschikt over de juiste papieren.

Zodra de papieren van Conteh in orde zijn zal de 'Rakettenmann', een bijnaam vanwege zijn snelheid, aansluiten op het trainingsveld. Dit weekend heeft de selectie vrij, maandag melden de spelers zich weer op 1908.

Berghuis traint weer mee

Er was wel goed nieuws te melden over Steven Berghuis. Sinds donderdag traint hij weer buiten. Net als Luis Sinisterra doet de vleugelaanvaller dat nog wel apart van de groep met een hersteltrainer.

Berghuis heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen met een longinfectie en zit nog aan de antibiotica. Maar inmiddels gaat het goed genoeg met de aanvoerder van Feyenoord om weer op het gras te staan.