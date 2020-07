Zwaargewonde bij val in scheepsruim op Haringvliet

Bij een ongeluk aan boord van een binnenvaartschip op het Haringvliet bij Middelharnis is vrijdagmiddag een opvarende zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is door een openstaand luik in het ruim gevallen.

Medewerkers van de traumahelikopter zijn door de KNRM aan boord van het schip gebracht. Nadat het slachtoffer was gereanimeerd, is hij overgebracht naar de oever. Daarna is hij met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens de brandweer is zijn toestand zorgelijk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.