Van Delfts blauw tot parfum: bijzondere archeologische vondsten in Maassluis

Archeoloog Rick Semeijn: 'Het is uniek dat we hier kunnen graven'

Dat de archeologen in het centrum van Maassluis kunnen graven is een unieke kans, volgens archeoloog Rik Semeijn van ADC archeoprojecten. "Het is bijzonder dat we hier kunnen onderzoeken. Het centrum van Maassluis bevat veel historische panden. Dat maakt de kans dat we daar opgravingen kunnen doen vrij klein."

De fundamenten die zijn opgegraven stammen vanaf de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. "Dat heeft te maken met de manier van bouwen", legt Semeijn uit. "Er werd vroeger op bestaande fundamenten gebouwd. Wat daarvan gebruikt kon worden bleef staan, muren die in de weg stonden werden gesloopt. Het is een soort pannenkoek met allerlei laagjes aan archeologische vondsten. "

Parfumflesje

Op de bouwlocatie worden naast de resten van fundamenten ook hele andere zaken gevonden. Zo zijn er enkele muren bekleed met Delfts blauwe tegels. In één van de beerputten deden de archeologen nog een bijzondere vondst.

"In één van de beerkamers vonden we een parfumflesje uit de twintigste eeuw", vertelt Semeijn. "Dit soort parfumflesjes vinden we vaak gebroken terug, maar deze is nog helemaal intact. Dat maakt het uniek want deze flesjes zijn erg fragiel."