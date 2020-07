Henk Fraser: 'Deze selectie geeft energie'

Sparta-trainer Henk Fraser is na afloop van het duel met TOP Oss (3-1 winst) uitermate te spreken over de energie die zijn groep uitstraalt. "Het is weer een ploeg die bereidheid toont en energie geeft."

Voor Fraser, die aan zijn derde seizoen begint als hoofdtrainer op Het Kasteel, heeft die hernieuwde energie die hij bespeurt bij zijn ploeg een positieve werking op zijn gemoedstoestand. "Voor een trainer kunnen mensen en groepen energie vreten, maar ik krijg hier wel energie van een paar jongens."

In Delden gebruikte Fraser twee elftallen. Eén voor iedere helft. Dat had niet te maken met de hitte maar met keuzes die al gemaakt waren, volgens Fraser. "Vooraf hadden we de keuze al gemaakt om iedereen 45 minuten te laten spelen. Natuurlijk is het warm, maar het is niet overdreven heet."

Snotneus

Tijdens het trainingskamp krijgen spelers uit de jeugdopleiding de kans zich te laten gelden. Fraser zag in de tweede helft een lichtpuntje uit eigen jeugd. "Als ik er dan één uit moet lichten, hebben we er een snotneus bij met Emmanuel Emegha. Hij is pas zeventien jaar, maar je ziet aan hoe hij inviel dat hij gretig is."

Emegha startte zijn wedstrijd met twee gemiste kansen. Zijn hoofdtrainer zat daar niet over in en vond het antwoord van de jonge aanvaller een positieve ontwikkeling. "In onze sport kun je kansen missen, zeker in zijn positie. Maar hij ging gewoon door. Dat is heel belangrijk voor jonge jongens, dat ze gretigheid uitstralen. Dat heeft hij erg goed gedaan."

Opvallende afwezigen bij Sparta in het duel met de Brabanders waren Mohamed Rayhi en Reda Kharchouch. "Het is voor allebei niets bijzonders", verzekert Fraser. "Rayhi hielden we uit voorzorg langs de kant, hij had buikgriep. Reda Kharchouch had wat pijntjes, dus die lieten we er ook uit voorzorg naast."