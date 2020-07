Schepen brengen 'laatste groet' aan Dordtse rederijman

Het is een opmerkelijk gezicht. Een hele reeks binnenvaartschepen vaart vrijdagmorgen in Zwijndrecht langs de kade voor een laatste groet aan Dirk Werkman, de oprichter van de Dordtse rederij Dari. Zijn kist werd 's ochtends neergezet aan het water, pal naast de spoorbrug naar Dordrecht.

Rond 10:00 uur trokken de schepen één voor één langs bunkerstation Fiwaldo in Zwijndrecht. Op een plateau staan de kist en naaste familie en vrienden van de overleden Werkman. Bij het passeren lieten de schepen de scheepshoorn horen.

"Omdat niet iedereen bij de uitvaart kon zijn, was het idee ontstaan om hem een soort eerbetoon te geven", legt Raymond Berkhout van de rederij uit. "Dat zou eerst met vier of vijf schepen zijn wat kon worden gefilmd om dit tijdens de crematie te tonen."

Opa van het bedrijf

Maar er kwamen veel meer schepen dan gedacht. Berkhout: "Uiteindelijk hebben we zestien schepen bij elkaar kunnen sprokkelen. Mooi, want zonder meneer Werkman was de rederij niet zoals het nu is."

Volgens Berkhout, die Werkman omschrijft als 'de opa van het bedrijf', werd een groot deel van het personeel door hem opgeleid. "Tot een paar jaar geleden was hij ook regelmatig op de schepen om in te vallen of mee te varen."

Werkman overleed afgelopen maandag. Hij was 69 jaar oud.