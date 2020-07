Uniek: kunst kijken vanuit een rijdende auto in Ahoy

Voor zover bekend is het uniek in de wereld: een drive-thru museum. Het bestaat de komende weken in Ahoy in Rotterdam, waar een van de evenementenhallen is ingericht met kunstwerken uit Museum Boijmans Van Beuningen, die kunnen worden bewonderd vanuit een rijdende auto.

Beelden, installaties, filmschermen, doeken; er zijn ruim vijftig kunstwerken ondergebracht in de hal. Met de elektrische auto dwalen de bezoekers eromheen, erlangs en eronderdoor. In de verdonkerde hal is geen uitgestippelde route. Verkeersregels bestaan niet, behalve dat de maximum snelheid vijf kilometer per uur is.

Corona

Vanwege een verbouwing is Museum Boijmans Van Beuningen gesloten, maar er wordt constant gezocht naar manieren om de collectie toch te laten zien. "We hebben steeds gedacht: we willen heel graag naar Rotterdam-Zuid," zegt directeur Sjarel Ex. "Nu met corona stond Ahoy leeg, dat was een kans."

Jolanda Jansen van Ahoy vult aan: "Het is natuurlijk een tijd waarin heel veel níet kan, maar we vinden het juist met dit ook heel leuk om te laten zien wat er wél kan."

Betoverde wereld

Een dag voor de officiële opening geeft Cathy Jacob, die de tentoonstelling namens Boijmans heeft samengesteld, een toelichting tijdens een preview: "Je rijdt natuurlijk allemaal heel langzaam en dat geeft ook een bepaalde sfeer weer, waardoor je in een soort vreemde, betoverde wereld komt."

In Ahoy is onder meer de bekende kromme schroef uit de tuin van het museum te zien, een kunstwerk van Claes Oldenburg. "Die is ooit gemaakt als model voor een brug," vertelt Cathy Jacob, "en het idee was eigenlijk dat dat twee schroeven zouden zijn die tegen elkaar aan zouden staan. Dat hebben we in deze tentoonstelling proberen te suggereren door een spiegelende achterzijde."

Bunkhouse

Sjarel Ex: "Er zijn heel veel stukken die bekend zijn, maar er zijn ook onbekende stukken. We zijn onder meer bezig met een aankoop van Paul McCarthy, bekend van Kabouter Buttplug. We wilden voor in het museum van hem een stuk aankopen, de zogenaamde 'Bunkhouse'. En die staat opgesteld hier in een hoek, dus dat is een aankoopvoorstel dat nu meedoet in deze expositie." Het gaat om een knalrood houten spoorhuisje, waarin poppen te zien zijn die seksuele handelingen verrichten.

De bezoekers die dit en de andere stukken met eigen ogen willen zien kunnen van 1 tot en met 23 augustus gedurende een gereserveerd tijdsslot terecht in 'Boijmans Ahoy'. Rondrijden kan met eigen elektrische auto, maar er staat ook een leenwagenpark ter beschikking.