Maritiem Festival gaat in afgeslankte vorm door

Het schip de Morgenster is het pronkstuk van het festival. Het tallship is open voor publiek en draagt door kinderen beschilderde zeilen.

De data van het festival zijn bewust gekozen. In dat weekend in september stonden ook de Wereldhavendagen op de agenda. Begin mei werd bekend dat ook dit evenement niet door kon gaan. Inmiddels wordt ook door de organisatie van de Wereldhavendagen aan een alternatief programma gewerkt.

Reden voor de afgelasting is de drukte die het evenement met zich meebrengt, in combinatie met het coronavirus. Daarom wordt ook in het programma van het Maritiem Festival rekening gehouden met een beperkt aantal bezoekers, die van te voren hun toegangsbewijs moeten kopen.

Bij een festival zijn er in het weekend ook muziekoptredens. Zaterdag komt de Vlaamse groep Be Flat met een mix van circus en freerunning en zondag is er een opera 'Undine', over een aan plastic verslaafde zeemeermin.