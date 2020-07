Boa-bond over mondkapjesplicht: 'Dit gaat extra gelazer opleveren'

De Nederlandse Boa Bond (NBB) maakt zich zorgen over het handhaven van de mondkapjesplicht in Rotterdam. De bond denkt dat er geen draagvlak voor is, omdat de maskers in slechts twee steden verplicht worden, naast Rotterdam ook in Amsterdam. "Er is sprake van willekeur en dat moet je gewoon niet hebben", zegt voorzitter Ruud Kuin van de NBB.

Vanaf 5 augustus komt er een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de winkelgebieden in het centrum van Rotterdam, met onder meer de Lijnbaan, Meent, het Binnenwegplein en de Coolsingel. Verder wordt het dragen van een mondkapje verplicht op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

"Op zich zijn we niet tegen die verplichting, maar het moet wel duidelijk zijn", vertelt Kuin. "Nu krijg je discussie over 'waarom moet het hier wel en een paar straten verderop niet' en 'in andere steden is het niet verplicht.'"

"Mensen zijn bereid verplichtingen na te komen als ze snappen dat het overal gebeurt. En dat bij hetzelfde probleem dezelfde maatregel wordt genomen. In Nijmegen is er hetzelfde probleem met het niet houden van de afstand, waarom is daar dan geen mondkapjesplicht? De Rotterdammer zal zich dat afvragen: waarom hier wel en daar niet? Wij voorspellen dat dat tot minder draagvlak gaat leiden."

Kuin is bang dat discussies weer gaan leiden tot meer geweld tegen stadswachten. "Handhaafbaarheid hangt samen met eenvoud, duidelijkheid en het moet eenduidig zijn. Dat is hier niet het geval. Dit gedoe gaat extra gelazer en meer discussie opleveren, en dus wordt het ook moeilijker handhaafbaar."