Zaak rond dood Orlando Boldewijn nog niet afgesloten: verdachte in hoger beroep

De man die veroordeeld is voor het laten verdrinken van Rotterdammer Orlando Boldewijn, gaat in hoger beroep. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra vrijdag bekendgemaakt. De 29-jarige B. kreeg onlangs 44 maanden celstraf voor mishandeling. De straf was ruim twee keer zo hoog als de eis.

De 17-jarige Orlando verdween in februari 2018 na een date in Den Haag. Hij was ruim een week vermist en werd uiteindelijk dood gevonden in het ijskoude water in de Haagse wijk Ypenburg. Hoe hij precies is omgekomen, is nooit duidelijk geworden, maar het onderzoek heeft wel aangetoond dat de verdachte heeft gezien dat Orlando in het water was gevallen.

De rechter oordeelde op 16 juli hard over hem. "De verdachte heeft het politieonderzoek naar de vermissing gefrustreerd, waardoor de nabestaanden heel lang in onzekerheid hebben gezeten over het lot van hun dierbare. Hij heeft als getuige gelogen en hij heeft doelbewust bewijsmateriaal, chatberichten en de ov-chipkaart van het slachtoffer weggemaakt."

Daar bleef het volgens de rechter niet bij. Die vond bewezen dat de verdachte ook in de dagen nadat Orlando was verdronken 'verwerpelijk en berekenend gedrag' had vertoond. "Zo is hij onder andere op de plek waar het slachtoffer was verdronken gaan vissen en heeft hij een camera willen lenen om onder water te kunnen kijken."

Justitie had 20 maanden geëist tegen B. Die kreeg verrassend genoeg 44 maanden cel opgelegd van de rechter. De verdachte is het daar niet mee eens. De moeder van Orlando laat via haar advocaat Sébas Diekstra weten dat ze teleurgesteld is over het hoger beroep. Ze had gehoopt dat ze de zaak nu achter zich kon laten. "Maar ze begrijpt dat het niet anders is. En ze zal net als eerder gebruik maken van haar spreekrecht in het hoger beroep."