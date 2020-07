Voorbereiding Feyenoord en succesvolle competitiestart Neptunus in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we hoe ook Feyenoord is begonnen aan de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen en met name hoe Leroy Fer dat doet. Voor hem is er in een jaar tijd veel veranderd, met name met betrekking tot zijn fitheid. Ook spreekt hij over de samenwerking met de nieuwe assistent-trainer Zeljko Petrovic.

Verder kijken we naar de competitiestart van de honkballers van Neptunus. Na een valse start op de eerste speeldag tegen Amsterdam werd dat in de daaropvolgende wedstrijden rechtgezet. Op z'n Rotterdams, met het mes tussen de tanden, in het hol van de leeuw in de hoofdstad.

