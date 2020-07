Hobbelige tuin van Stichting de Breinpuzzel wordt 'een circuit van Max Verstappen' dankzij Rijnmond Helpt

Tijdens de coronacrisis heeft presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt, samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken, heel wat mensen en initiatieven in de regio een extra steuntje in de rug gegeven. Nu gaat hij terug naar een aantal oude bekenden om te zien hoe het met ze gaat.

Dit keer gaat hij langs bij Stichting de Breinpuzzel in Rotterdam-Charlois, dat dagbesteding biedt aan meer dan veertig mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Onder hen zijn verschillende rolstoelgebruikers, maar zij zaten met een probleem. De tuin was namelijk niet rolstoeltoegankelijk.

"Als ik ook eens lekker in het zonnetje wil zitten, moet ik door de tuin heen, maar die is een en al hobbel", vertelde Cees van den Hoek aan Sander bij het eerste bezoek. "En als ik moet plassen, kan ik niet zelf naar binnen rollen." Dus moest onder andere mede-oprichter Esther Gravesteijn van de Breinpuzzel Cees altijd maar door de hobbelige tuin naar buiten rijden. "Het is echt zwaar. Nadat we de deelnemers van de dagbesteding naar buiten hebben gebracht, krijgen we standaard last van onze rug", vulde Esther aan.

Sander probeerde het zelf eens uit en merkte al gauw dat Cees en Esther niet overdreven. Gelukkig kwam daar heel toevallig net een verrassing aangelopen...

Hoe zou de hobbelige tuin er inmiddels uitzien? Als Sander bij de Breinpuzzel aankomt, gelooft hij zijn ogen niet. "Dit is fantastisch, helemaal bestraat! Bloemetjes erbij, gezellig!"

Hij treft de deelnemers van de dagbesteding op een eveneens glad terras. "Het is een circuit van Max Verstappen geworden hier voor de mensen in de rolstoelen", vertelt een van de aanwezigen in de tuin. Bij die woorden krijgt Sander meteen een idee voor een wedstrijdje. Drie rollator-gebruikers nemen het tegen elkaar op over het splinternieuwe terras van de Breinpuzzel. Benieuwd hoe dat afloopt? Check het in de video boven dit bericht!