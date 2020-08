Het weer van vandaag: minder warm

Vandaag zijn er zonnige perioden in het Rijnmondgebied en blijft het droog. Alleen aan het begin van de ochtend kan er nog een bui voorkomen. Met een middagtemperatuur van 23 graden aan zee tot 26 graden in Gorinchem is het minder warm. Er waait een matige westenwind, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 17 graden aan zee en 14 graden landinwaarts. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten.

Morgen trekt vanuit het westen een storing over de regio met veel bewolking en wat regen, daarachter klaart het in de loop van de middag vanaf de kust weer op. In de middag wordt het 21 graden en waait er een matige westen- tot noordwestenwind.

Vooruitzichten

De eerste dagen van volgende week is het vrij koel met een wisselende bewolking en soms een bui. In de middag wordt het 19 of 20 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw fors warmer en vanaf donderdag is het zonnig in het Rijnmondgebied. De temperatuur loopt op naar 27 graden op donderdag. Daarna lijkt het warmer te worden met volgend weekend wellicht tropische temperaturen.