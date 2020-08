Automobilist parkeert op trambaan

Een automobilist was er zaterdagochtend vroeg niet helemaal bij toen hij zijn auto half op een trambaan parkeerde. Op de Noorderhelling in Rotterdam-IJsselmonde liep de eerste rit van tram 23 door de versperring meteen forse vertraging op.

Marcellino van Tiel was om 6:10 uur net in de tram gestapt toen het voertuig niet verder kon rijden. "We zijn samen met de machinist naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Iemand bleek zijn auto te hebben vastgereden op de hoge stoep naar de trambaan. De machinist heeft dit toen gemeld, waarop ook de politie kwam", vertelt hij.

Hoe de chauffeur zijn auto daar heeft gekregen, is een raadsel. "Die stoeprand waar hij op is gereden, is denk ik wel 25 centimeter hoog." De inzittenden hebben samen met politie-agenten en omstanders de auto van de trambaan geduwd. Na drie kwartier kon de tram weer verder richting het Marconiplein.

Andere trams op lijn 23 hebben zaterdagochtend iets meer dan een half uur omgereden door Rotterdam-Feijenoord om bij het Varkenoordseviaduct weer op de juiste route te komen.