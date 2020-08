Muis zet matras in brand: portiekwoning staat vol rook

Van het matras is weinig meer over | Foto: Peter Stam

Een muis heeft zaterdagochtend brand veroorzaakt in een flat aan de Evertsenstraat in Papendrecht. De computermuis lag op een matras en door het rode laserlichtje was de boel zo warm geworden dat er brand ontstond, meldt ZHZ Actueel.

De bewoner schrok wakker van de brand. De kamer waarin hij sliep, stond toen al gedeeltelijk vol met rook, vertelt Peter Stam van ZHZActueel. De jongeman zette het matras onder de douche. Toen hij dacht dat het smeulen was opgehouden, ging hij van huis.

Maar even later merkten buren dat er brand was in de woning. Zij belden de brandweer. Die ramde de voordeur van het huis in en gooide het brandende matras naar buiten. Daar is de brand definitief geblust.

Het huis is geventileerd en krijgt binnenkort een nieuwe voordeur.