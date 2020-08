Bever in het Dordtse Wantijpark is niet bang voor mensen

In een vijver in het Wantijpark in Dordrecht is zaterdagochtend een nogal stoïcijnse bever gespot. Op videobeelden is te zien dat het dier in het kroos zit, eet en rondzwemt. Van langslopende bewoners trekt hij zich niets aan.

"Hij zit daar op zijn dooie gemak", vertelt Nelleke de Smoker. "Gisterochtend toen mijn man de hond uitliet, liep hij over het pad. Hij is echt niet schuw."

De bever zit in een vijver die vol ligt met kroos. "Je weet niet wat je ziet. Voor gisteren hebben wij hem nog nooit gezien. Ik weet wel dat hier in de buurt een beverburcht is. Maar het is wel bijzonder dat hij zich op klaarlichte dag laat zien", vindt ze.

Verhaal gaat verder onder de tweet



Volgens boswachter Jaques van der Neut is het toch niet gek dat het dier zich in het Dordtse park bevindt. "Er is daar inderdaad een burcht en sommige bevers zijn zeer vertrouwd geraakt met mensen. Ze worden ook in het centrum van Dordrecht gezien."

Dat bevers steeds verder het bewoonde gebied in trekken vanuit de Biesbosch, komt omdat ze niet erg kritisch zijn op hun leefplek. "Als er maar water is en dekking zoals bomen. Ze leven daarom graag in een plantsoen. Dat is wel te vinden hier. Het is daarom helemaal niet gek dat ze hier zitten."

Wennen

Volgens Van der Neut moeten we er nog even aan wennen dat we bevers steeds meer gaan zien in de bebouwde omgeving. "Naast knobbelzwanen komen ook bevers steeds vaker voor. We hebben ze uitgezet in 1988 in de Biesbosch en het gebied waarin ze voorkomen wordt steeds groter."

In de Biesbosch leven meer dan driehonderd bevers. De dieren verlaten dat gebied als er teveel bevers zijn per vierkante kilometer. Dan is er te weinig plek en gaan de jongen op zoek naar 'nieuw' water.