Aboutaleb stuurt Rotterdamse studenten brandbrief: 'Houd je aan de coronamaatregelen'

In de brief meldt Aboutaleb, samen met de rector magnificus van de EUR en het bestuur van de Hogeschool, nogmaals dat het aantal coronabesmettingen toeneemt en dat ook jonge mensen besmet kunnen raken. Hij roept hen daarom met klem op verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen op te volgen. Zo is te lezen: "COVID-19 is een serieus virus. Ook jongeren kunnen flink ziek worden en op langere termijn ernstige gevolgen ondervinden van het virus."

Hij wijst daarbij op het feit dat de bereidheid om de regels te volgen steeds lager wordt. "In de afgelopen dagen blijkt dat een deel van jullie het niet zo nauw neemt met de regels rondom COVID-19. Dit maakt het werk van de GGD moeilijker en zorgt ervoor dat het virus zich nog makkelijker kan verspreiden. Dat is niet de bedoeling."

Aboutaleb herhaalt de regels en benadrukt daarbij dat studenten en leerlingen het aanvragen van een test serieus moeten nemen als ze milde klachten hebben.



Lees meer