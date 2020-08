Met deze zes tips haal jij alles uit je vakantie op Goeree-Overflakkee

Met een vlieger in je hand, plankgas over het strand

Het brede strand op de Brouwersdam op Goeree-Overflakkee is uitermate geschikt om te kitebuggyen. In een karretje rijd je over het strand, terwijl je een vlieger in de lucht houdt. "Een leuk stukje coördinatie tussen handen en voeten", zegt begeleider Esmée van Drielen van Beware Beach.



Ga op ziekenbezoek bij de zeehondjes

Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is in volle gang en dus is het aanpoten voor de medewerkers van zeehondenopvang A Seal in Stellendam. De opvang heeft momenteel zo'n 25 dieren te verzorgen. Ook wordt voorlichting gegeven over het leefgebied van deze dieren en zijn er wisselende exposities over de natuur en het milieu.



Bezoek een eeuwenoude scheepswerf

De Menheerse Werf in Middelharnis geeft bezoekers een inkijkje in een eeuwenoude scheepswerf. Momenteel zijn de medewerkers druk bezig met het opknappen van de MD10, de laatst overgebleven beugsloep ter wereld. Op de werf zit ook een Bed & Breakfast en er worden rondvaarten georganiseerd.



Ontdek het Haringvliet

Wandelaars en fietsers kunnen deze zomer het Haringvliet ontdekken met Expeditie Haringvliet. Het schip Linquenda II, tevens de woning van Jan en Simone Reigenga, brengt bezoekers van Hellevoetsluis naar onder meer Stellendam, Middelharnis en Tiengemeten.

Onderweg vertelt schipper Jan over het gebied: "We hebben afgelopen week een flamingo gespot. Verder zie je veel zwanen en ganzen."



Gooi de boel los met een lesje beachyoga

Waar kan je beter tot rust komen op Goeree-Overflakkee, dan op het strand? Bellatrix van Wingerden geeft al 25 jaar yogales, waarvan ruim vijftien jaar op het strand. Zowel een vaste club mensen als toeristen schuiven geregeld aan om een lesje beachyoga te volgen.



Sla je vleugel uit en stuiter door de branding

Waterliefhebbende waaghalzen kunnen zich uitleven met dé nieuwe watersportsensatie: wingsurfen. Een combinatie van wind- en kitesurfen. Verslaggever Dennis Kranenburg waagde een poging langs het strand bij Ouddorp.