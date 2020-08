Toeristentreintje gaat weer door Hoek van Holland: in 40 minuten langs alle hotspots

Vanaf het Brinkplein, ter hoogte van de Rietdijkstraat, vertrekt het treintje naar de haltes Rechtestraat, Badweg, Koningin Emmaboulevard en metrostation Hoek van Holland Haven, waarna het toeristentreintje weer aankomt in de Rietdijkstraat. Hard gaat het voertuig niet: slechts 25 kilometer per uur. "Je ziet in veertig minuten heel Hoek van Holland. De hotspots eigenlijk", vertelt 'treinmachinist' Maurice de Bruijne.

Geld uit Rotterdam

Ineke Vos van gebiedscommissie Hoek van Holland is blij dat het treintje weer rijdt. "Voor de toeristen en inwoners van Hoek van Holland is het een aanwinst. Je kunt erin stappen en zo genieten van het strand en dorp", legt ze uit. "Een win-winsituatie."

Het toeristentreintje kan weer rijden in Hoek van Holland, dankzij geld uit Rotterdam. De gebiedscommissie kan de hulp van deze Rotterdamse instanties goed gebruiken. "We vinden met elkaar dat we Hoek van Holland als toeristisch dorp op de kaart moeten zetten. Daar moet een aantal dingen voor gebeuren. Zoveel centjes hebben we als Hoek van Holland niet. Maar als je onderdeel van Rotterdam bent, dan kun je dingen met elkaar gaan doen", zegt Vos.

Corona-maatregelen

Tijdens de eerste rit zaten slechts twee passagiers in het toeristentreintje, waaronder Caroline Pieterse, die ook lid is van de gebiedscommissie van Hoek van Holland. Ze kon, net als Vos, makkelijk plaatsnemen. Per compartiment hing een stuk plexiglas: een genomen corona-maatregel.

Tijdens de rit had Pieterse geen mondkapje op. Ze zat ook in haar eentje. "Ik heb er niet bij nagedacht. Maar ik zag al die schotten hangen. Toen dacht ik: dat zit goed."

'Treinbestuurder' De Bruijne zegt dat de passagiers anderhalve meter uit elkaar zitten door de schotten. "Tenzij het een gezin is", legt hij uit. De lucht stroomt door het treintje heen. "Zo ver ik het weet, is een mondkapje niet verplicht. Maar we houden natuurlijk goed in de gaten of de mensen zich aan de regels houden."

Het Hoekse toeristentreintje rijdt de komende twee maanden op zaterdag en zondag.