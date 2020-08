Een man van rond de zeventig werd zaterdagmiddag door een auto geschept op de Baanhoekweg in Dordrecht. Hij raakte hierbij ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde iets na 14:00 uur toen de man de Baanhoekweg overstak ter hoogte van het Generaal Spoorpad. Het slachtoffer kwam meters verderop op straat terecht en is door een team van onder meer de traumahelikopter behandeld. Hij is in zorgelijke toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht.