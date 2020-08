'Als je iedereen aanspreekt heb je elke dag ruzie'

De drie grote markten in Rotterdam ondergaan vanaf woensdag een metamorfose. Dan gaat de mondkapjesplicht in.

Marktkooplieden en klanten, iedereen moet zijn neus en mond afdekken. Of dat nou met een ouwe lap, een plastic kap over je hoofd of een papieren mondkapje is, hoé je het doet maakt niet uit.

Centrummarkt, Afrikaanderplein en Grote Visserijplein

De maatregel gaat woensdag 5 augustus in. Iedereen vanaf dertien jaar moet zich eraan houden.

Het draait om de markten op het Afrikaanderplein, het Grote Visserijplein en de Binnenrotte.

Hofleverancier in coronabesmettingen

Burgemeester Aboutaleb heeft tot de mondkapjesplicht besloten omdat Rotterdam-Rijnmond de afgelopen weken hofleverancier is in de toename van besmettingen met het coronavirus. De Rotterdamse burgervader gelooft niet zozeer in de beschermingswaarde van het lapje, maar hoopt dat het leidt tot gedragsverandering.

Wanneer iedereen op de markt een mondkapje draagt moet dat duidelijk maken dat het coronavirus nog volop ronddartelt, op zoek naar nieuwe slachtoffers. Aboutaleb hoopt dat mensen hierdoor herinnerd worden aan de anderhalve meter afstandsregel en een paar stappen terug doen.

Controle aanscherpen

Visboer Rinus Bijster staat zaterdag op de Afrikaandermarkt en vindt de mondkapjesplicht een goede zaak. Hij plaatst er direct een kanttekening bij, omdat hij dagelijks het grote verschil tussen theorie en praktijk ziet. Rinus: "Ze lopen wel met mondkapjes op, maar ze hangen over mekaar heen, ze zoenen mekaar,...ja. da's niet goed." Bayran Aslan van een groente-en fruitkraam vult hem aan. "Als je iedereen erop aanspreekt dan heb je gewoon heel de dag ruzie. Je kunt er beter niks van zeggen. Dan is dat hun probleem of het probleem van de handhavers. Die moeten er wat van zeggen."



De visboer denkt ook dat invoeren van de mondkapjesplicht alleen zin heeft, als er ook meer controle tegenover staat. Rinus:"Er zouden veel meer boa's op de markt moeten lopen."

'Zo'n masker de hele dag, dat overleef je niet'

Een paar kramen verderop staat Bayran Aslan met zijn groente-en fruitkraam. Hij zal vanaf woensdag een mondkapje dragen omdat hij vindt dat we samen uit de coronacrisis moeten komen, maar hij betwijfelt of de mondkapjesplicht haalbaar is voor marktkraamhouders. Bayran:"Het wordt echt één grote ellende, vooral met warme dagen. Dat overleef je niet heel de dag. Misschien kies ik voor een helmpje ofzo, waardoor ik makkelijker adem kan halen."

'Geef die mondkapjes gratis weg meneer Aboutaleb!'

Wat Bayran betreft mag Rotterdam gratis mondkapjes uitdelen. "Hij moet ons gewoon een beetje helpen. Sommige landen geven ze weg aan hun bewoners, laat Aboutaleb dat ook maar een keertje doen." Hij vervolgt: "Ze hebben wel allemaal een grote bek. Wij doen dit voor de bewoners en wij doen dat, maar we zien helemaal niks."

Kapotte lipjes

Op de centrummarkt heeft Nella Romeijn zeven plastic gezichtsmaskers klaarliggen. Vijftien euro per stuk heeft ze ervoor neergelegd. Nella:"Wij praten natuurlijk de hele dag. Met die papieren of stoffen mondkapjes heb je kans dat we eind van de dag kapotte lipjes hebben."

Maar Nella volgt de aanwijzing van de Rotterdamse burgemeester. "Als dit de reden is dat de markt open mag blijven, dan gaan we 'm opzetten. Klaar."

Behalve voor de drie grote markten in Rotterdam, gaat de mondkapjesplicht vanaf woensdag 5 augustus ook gelden voor winkelcentrum Zuidplein en winkelcentrum Alexandrium.