Het weer van vandaag: eerst bewolking, daarna zon

Vanavond is het eerst nog helder, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking steeds verder toe. Het koelt af naar 13 of 14 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen start de dag opnieuw met veel bewolking en vallen er een aantal buien. Lokaal komt er bij de buien een klap onweer voor. In de loop van de middag verdwijnen de meeste buien en breekt de zon opnieuw vaker door. Het is met 20 graden vrij koel voor de tijd van het jaar. Er staat een matige noordwestenwind.

VOORUITZICHTEN

Vanaf woensdag schijnt de zon flink in het Rijnmondgebied en schiet de temperatuur omhoog. Woensdag is het 26 graden, donderdag loopt het kwik op naar zo'n 29 graden en vanaf vrijdag ligt de temperatuur boven de 30 graden. Ook het weekend lijkt heet te verlopen.