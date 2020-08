Sparta-aanwinst Lennart Thy wil wereld verbeteren en goals maken

Lennart Thy is dit seizoen nieuw bij Sparta. De Duitse aanvaller, die ook uitkwam voor VVV-Venlo en PEC Zwolle, is begonnen aan zijn vierde jaar als voetballer in Nederland. Op het veld aast hij soms egoïstisch op goals, dat zal bij Sparta niet anders zijn, daarbuiten blijkt Thy juist heel begaan met de mensen om hem heen. "We moeten als gezamenlijk doel hebben om de wereld te verbeteren."

De oud-speler van onder meer Werder Bremen is al jaren stamceldonor en kreeg ruim twee jaar geleden (maart 2018) bericht dat er een DNA-match was met een leukemiepatiënt. Thy twijfelde geen seconde en deed een bloeddonatie.

Hij miste daardoor een wedstrijd van zijn toenmalige club VVV-Venlo tegen PSV. Voor Thy niet meer dan normaal. "Je doet het om mensenlevens te redden. Het probleem is dat veel mensen niet weten hoe makkelijk is, je hoeft je alleen in te schrijven bij een organisatie."

Verantwoordelijkheid nemen

Thy haalde met zijn donatie het nieuws in binnen- en buitenland. Aandacht die hij - zo vertelde Thy destijds - onnodig vond. "Ik roep meer mensen op om dit te doen. Je doet het voor mensen over de hele wereld. Als iedereen op de lijst staat, kunnen veel mensen worden geholpen. Je moet je verantwoordelijkheid nemen, voor een betere wereld."

Belangrijke week met Sparta

Met Sparta is Thy in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Rotterdamse club verbleef deze week in Delden, waar het oefende tegen TOP OSS (3-1). "We zijn nu een week bezig, het duurt nog een tijdje voor we op niveau komen. Maar het is fijn om weer met wedstrijden te beginnen en elkaar beter te leren kennen. Op het veld en buiten het veld. Dit is een belangrijke week."