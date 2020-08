Zwembad Pernis moet opnieuw dicht vanwege insluipers. Het bad was op 18 juli net weer opengegaan.

De beslissing om het zwembad weer op slot te doen, leidt tot frustratie onder de bewoners van Pernis. "Onze kinderen en ouderen zijn de dupe", reageert Rianne Schakel. "En dat terwijl er een hittegolf op komst is."

Het zwembad is na sluitingstijd regelmatig doelwit van insluipers. In 2019 verloor een meisje haar vinger toen ze over het hek rond het bad wilde klimmen.