Na vier lange maanden is Radio Rijnmond Sport terug

Radio Rijnmond Sport is terug, vandaag van 14.00 tot 17.00! Na een noodgedwongen coronapauze van liefst vier maanden starten ook wij op de radio aan de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen.

De bal rolt namelijk weer, bij Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. En wij volgen onze regioclubs als vanouds op de voet maar toch op gepaste afstand, op weg naar de officiële start van het seizoen 2020/2021.

In de uitzending van vandaag - de eerste sinds maart van dit jaar toen corona ook de sportwereld volledig lam legde - veel gesprekken van deze week. Feyenoord-middenvelder Leroy Fer komt onder meer aan het woord, wereldverbeteraar en Spartaan Lennart Thy en ook FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham.

Maar natuurlijk ook aandacht voor andere sporten. Er wordt weer gekoerst. Wij gaan bellen met wielrenster Demi Vollering, die zaterdag in actie kwam in Strade Bianche. Die koers werd in de extreme hitte gewonnen door haar landgenote Annemiek van Vleuten.

Mis niets van het regionale sportnieuws, vandaag van 14.00 tot 17.00, met Dennis van Eersel als presentator.