Maarten de Fockert (Excelsior): 'Ik denk dat het mijn tijd is'

Staat Alessandro Damen gewoon onder de lat bij Excelsior als de competitie begint, of kiest trainer Marinus Dijkhuizen voor zijn concurrent Maarten de Fockert? Laatstgenoemde gelooft in ieder geval in zijn kansen. "Ik denk dat het mijn tijd is, dus ik hoop dat de trainer daar hetzelfde over denkt aan het eind van de voorbereiding."