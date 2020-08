Wielrenster Demi Vollering: 'Het was bijna onmenselijk, maar blij dat we weer kunnen koersen'

Veel renners en ook rensters haalden om die reden de finish niet, Vollering wel. Zij werd twintigste. "Ik heb de meet gehaald, maar het ging niet van harte. Mijn lichaam gaf na dertig kilometer al een beetje op, ik begon over te geven. Alles wat ik at en dronk kwam er meteen weer uit. Mijn lichaam zei 'ho stop, niet verder', maar de geest was sterker."



Vanwege de coronamaatregelen stond er vrijwel geen publiek langs de kant zaterdag in Strade Bianche. "Normaal staat het vol met mensen bij zo'n grote koers. Nu was alles afgezet. Wij moesten ook mondkapjes op vooraf en zijn twee keer getest op corona, drie en zes dagen voor de wedstrijd. We moesten ook alles zelf doen, er waren geen soigneurs bij de start. Het is een bijzondere tijd om in te koersen, maar ik ben blij dat we in ieder geval kunnen koersen."

Hopen op WK

In de komende periode staan er voldoende mooie koersen op het programma voor Vollering. "De Ronde van Emilië, die ik vorig jaar won, het NK en EK, en ik hoop ook dat ik mee mag naar het WK", legt zij uit. "En dan nog het drieluik, de voorjaarsklassiekers die in het voorjaar niet doorgingen. De Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Daar kijk ik heel erg naar uit."