De overtreffende trap van ontspanning: yoga tussen de alpaca's in Brielle

Met je yogamatje een weiland vol alpaca's in. Doet dat de energie nóg beter stromen? Zeker wel, vinden cursisten die deze zondag zijn neergestreken in Alpaca World in Brielle.

Yoga en alpaca's. Het is een prachtige combinatie, zegt Anja van der Wagt, de eigenaresse van het bedrijf. "Want dit zijn gewoon heel relaxte dieren. Af en toe gaan ze eens kijken bij de les. Maar voor de rest zijn ze onverstoorbaar. Ze eten, poepen, plassen; alles gaat gewoon door."

Maar liggen de deelnemers dan niet noodgedwongen zen te zijn tussen de hopen alpaca-shit? Van der Wagt schudt het hoofd. "Het zijn heel zindelijke dieren. Ze hebben hun eigen wc, op een stukje van het weiland. En als je daar geen matjes neerlegt, komt het helemaal goed."

Op het programma staat deze zondag een les Do-in, een Japans soort yoga. Daarbij draait het om het stimuleren van de energiestromen in je lichaam, legt yoga-docent Lydia van Rangelrooij uit. "Daardoor wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd en blijf je gezond, vitaal en soepel. Je voorkomt er blokkades mee, die voor lichamelijke klachten zorgen."

Dichter bij jezelf

Van Rangelrooij heeft een yogastudio in Spijkenisse, maar zag zich door het coronavirus de laatste maanden vaak genoodzaakt naar buiten uit te wijken. Ze gaf ook al eens les tussen de koeien, in het bos en op het strand.

De nood is eigenlijk een deugd geworden, zegt ze. "Buiten aan yoga doen is heel prettig. Je bent in de natuur. En door de alpaca's kom je daar nóg dichterbij. En dat brengt je ook weer dichter bij jezelf, iets wat heel belangrijk is bij Do-in."

"Ik pas mijn les wel een beetje aan de dieren aan", vervolgt ze. "De bewegingen zijn rustig. Dat reflecteert ook op de alpaca's. Ze durven dan wat dichterbij te komen. Het is een mooie wisselwerking."

Dat de wollige, van oorsprong Zuid-Amerikaanse dieren zich niet eenvoudig van de wijs laten brengen, wordt deze zondagochtend direct geïllustreerd. En hoe. Alpacamoeder Sjoukje is blijkbaar zo op haar gemak dat ze, terwijl de les aan de gang is, een kleintje op de wereld zet. Het is een merrie, die de naam Cleo krijgt. "Heel bijzonder", reageert Sil, een van de deelnemers. "Dit is de eerste bevalling die ik ooit heb meegemaakt."



Een andere deelnemer zegt dat ze een spirituele band voelt met de alpaca's. "Het voelt gewoon heel bekend, als uit een ander leven. Twee weken geleden was ik hier ook, samen met mijn vriendin. En we wilden heel graag nog een keer."

Onverstoorbaar

Met kleine Cleo erbij telt Alpaca World nu 47 dieren, die niet alleen een decor aan yogalessen bieden. Je kunt er ook mee wandelen. "Dan lopen we richting de Vestingwallen en vertellen over de geschiedenis van Brielle. In combinatie met allerlei weetjes over de alpaca's", zegt Anja van der Wagt.

"En in het voorjaar hebben we hier een dj-koppel gehad, dat opnames voor Slam FM kwam maken. De alpaca's hoorden wel de muziek. Maar verder vertoonden ze hetzelfde gedrag. Ze zijn echt onverstoorbaar."