Aan Wollefoppenweg in de Rotterdamse wijk Zevenkamp is een 69-jarige man overleden nadat hij in een sloot langs een moestuin belandde. Het reanimeren van de hulpdiensten mocht niet meer baten.

Hulpdiensten kregen de melding dat de man in de sloot is gevallen. Of dit daadwerkelijk is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Een omstander heeft de man uit het water gehaald. Ook een traumahelikopter kwam naar het water nabij het Wollefoppenpark.