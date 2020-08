Rotterdamse modeontwerper gaat met slow fashion-collectie naar New York Fashion Week

Modeontwerper Mirjam Manusama uit Rotterdam springt een gat in de lucht, want zij vliegt in september - als alles goed gaat - naar New York om haar nieuwste collectie Anima|Animus aan de wereld te laten zien tijdens de New York Fashion Week.

Het was nog even spannend of het financieel zou lukken, want de deelname aan de New York Fashion Week mag wat kosten: ruim tienduizend euro. Niet alleen moeten ontwerpers betalen om te mogen deelnemen, ook het maken van de kleding, de investering in de materialen, de reis naar New York, het verblijf en het transport van de kleding kost bij elkaar veel geld.

Verhaal gaat verder onder de foto

Mirjam Manusama. Foto: Nanda Hagenaars

Geslaagde crowdfunding

Met behulp van een crowdfundingsactie heeft Mirjam voldoende geld weten te verzamelen. "Anderhalve maand geleden kwam de actie online. Het is als een speer gegaan, ik had binnen een week mijn doel bereikt."

Ze is alle donateurs heel dankbaar. "Ik had niet verwacht dat er zoveel support zou zijn in zo'n korte tijd. Het was spannend, omdat we in een hele vervelende situatie zitten met corona. Iedereen heeft het lastiger dan normaal, maar het is gelukt. Zo mooi om te zien. Echt te gek", lacht de ontwerper.

Verhaal gaat verder onder de foto

Manusama Nuance items. Illustratie: Anima|Animus

Nog even spannend

De organisatie van Fashion Week is nu al volop in voorbereiding. "Voor hen gaat het zoals het er nu uitziet gewoon door. Ze zijn bezig met eventuele maatregelen en hoe ze het daar gaan doen in verband met corona", vertelt Mirjam.

Het is de bedoeling dat ze op 5 september naar New York vliegt. De show is op 13 september. "Vanwege corona is het alleen nog de vraag of het door kan gaan. Ik heb medio augustus contact met de organisatie over de situatie hier, dus of ik mag uitreizen vanuit Nederland."

Van haar plekje blijft ze hoe dan ook verzekerd. Gaat het in september niet door, dan mag ze meedoen aan de volgende editie in februari 2021.

Androgyn en duurzaam

Anima|Animus, waarmee ze naar het modespektakel gaat, is een bijzondere androgyne collectie. Dat betekent dat het door iedereen gedragen kan worden, ongeacht sekse. Zoals Mirjam het zelf omschrijft: "Het belichaamt het mannelijke in het vrouwelijke en het vrouwelijke in het mannelijke." Haar streven is om genderstereotypes te doorbreken.

Het maken van bewuste keuzes tijdens het productieproces is voor haar belangrijk. Mirjam maakt zogenaamde slow fashion, het tegenovergestelde van fast fashion: geen vervuilende massaproductie, maar met duurzame materialen die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Ze werkt voornamelijk met katoen, linnen en hennep.

Verhaal gaat verder onder de foto

Manusama Nuance items

"De kledingindustrie is één van de meest vervuilende sectoren", legt Mirjam uit. "Ik denk dat, als wij ons bewust worden van de negatieve impact, er een verandering kan plaatsvinden."

Ze probeert een brug te slaan tussen high fashion en duurzaamheid. "Het zijn twee markten en twee doelgroepen. Wat je ziet is dat high fashion en duurzaamheid echt verschillende dingen zijn, die nu nog niet samen gaan. Absurd dat het gescheiden is." Ze is blij dat ze met haar deelname aan het modefestijn een link kan leggen tussen die twee werelden.