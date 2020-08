Dit gebeurt er als een ooievaar elastiekjes eet

De braakbal is vlakbij een ooievaarsnest in Herwijnen gevonden en door de plaatselijke ooievaarsopvang aan het museum in Rotterdam gegeven. Vermoedelijk zien de vogels de elastiekjes aan voor regenwormen. Wat oudere ooievaars met een sterke maag kunnen dat uitbraken. Jongere vogels soms niet, met de dood als gevolg.

Een voorbeeld daarvan is al even in het museum te zien: de Elastiek-ooievaar. Die viel een jaar geleden in Houten uit het nest. De maag zat vol met 490 gram aan postbode-elastiekjes.

De nieuwe aanwinst uit Herwijnen is 13 centimeter lang, 5 centimeter dik en weegt 41 gram.

De braakbal uit Herwijnen en de Elastiek-ooievaar komen naast elkaar in de collectie Dode Dieren met een Verhaal. Die verzameling bestaat uit meer dieren die dood zijn gegaan door zwerfafval.