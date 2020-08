Dit maakt Nissewaard onweerstaanbaar volgens burgemeester Foort van Oosten

Veel natuur, historie en water. Dat is Nissewaard in een notendop. Sinds 2015 is het één gemeente, maar het gebied op Voorne-Putten bestaat uit meerdere plaatsen. Maar wat maakt Nissewaard nou zo onweerstaanbaar? Voor dat antwoord duiken we de gemeente in, met twee kersverse bewoners: burgemeester Foort van Oosten en zijn 13-jarige zoon.

Van Oosten is sinds februari 2019 burgemeester van Nissewaard, maar pas sinds deze maand verhuist hij ook daadwerkelijk naar 'zijn' gemeente. Hoewel de grootste plaats, Spijkenisse, misschien voor de hand zou liggen, verkast hij met zijn gezin naar Hekelingen.

Hekelingen

"Ik ben de dorpen nog een beetje aan het verkennen, maar daarom vind ik het leuk om precies hier, bij het oude gemeentehuis van Hekelingen, te beginnen", zegt de burgemeester over de rondleiding door zijn gemeente. "Inmiddels is dit een winkel voor seizoensproducten. De eigenaresse slaapt in de oude raadszaal."

Hekelingen was tot 1966 een zelfstandige gemeente. "Dus als u een halve eeuw eerder geboren was geweest, was u misschien hier wel burgemeester geworden?", vraagt verslaggever Maurice Laparlière zich af. "Wie zou het zeggen", lacht de burgemeester.

Tekst gaat verder onder de foto



Beningerslikken

Een ander deel van zijn gemeente wat hij graag in de schijnwerpers zet, is natuurgebied Beningerslikken. Bijna driehonderd hectare groot, met tal van planten en vogels.

"Wat je daar aan de overkant ziet, is het Haringvliet. Aan de andere kant is de monding van het Spui. Veel mensen uit Spijkenisse fietsen hier naartoe of gaan hier wandelen. We maken er ook graag promotie voor, om mensen uit Rotterdam eens te verleiden hier te komen kijken."

Vanaf de uitkijktoren in het natuurgebied hebben bezoekers zicht op Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en uiteraard Nissewaard. "Als ik dit zie, ben ik echt trots. Het is toch fantastisch als je burgemeester mag zijn van zo'n prachtig gebied? Zo ongerept en ook zo rustig."

Tekst gaat verder onder de foto



Of dit dé reden is dat hij zich kandidaat stelde voor het burgemeesterschap in Nissewaard? "Niet zozeer, maar het was een blije verrassing toen ik dit gebied ontdekte. Ik kom uit deze omgeving, maar deze prachtige natuur was voor mij ook nieuw."

De uitkijktoren in de Beningerslikken laat ook zien hoeveel agrarische grond Nissewaard rijk is. "Het is voor een groot gedeelte een voedselschuur voor de Rotterdamse regio", vertelt Van Oosten. En niet zonder economische betekenis. "Veel mensen werken in de agrarische sector hier, die daar hun hypotheek van kunnen betalen."

'Een gouden Nissewaarder'

Ook Zuidland wordt deze dag met een bezoekje van de burgemeester vereerd. In het bijzonder Adriaan van der Pols, volgens de burgemeester "een spin in het web in ongeveer alle activiteiten en evenementen in Zuidland." Zo is hij onder meer voorzitter van het oranjecomité in het dorp.

"Opgericht in 1936, dus volgend jaar bestaan we 85 jaar", zegt Van der Pols trots. "Ik zit er veertig jaar bij. Ik wil het eeuwfeest wel meemaken, maar wel met een jonge opvolger erbij."

Een gouden Nissewaarder, noemt Van Oosten hem. "Dit soort mensen heb je nodig om een gemeenschap en die verzameling van dorpen tot bloei te houden. Adriaan heeft midden in de coronatijd georganiseerd dat hier in het dorp, vanuit de kerk, het Wilhelmus klonk en alle inwoners meezongen. Dat vond ik zo mooi, dat er op die manier toch wat aan Koningsdag gedaan werd."

Adriaan neemt de burgemeester en de verslaggever mee naar die bewuste kerk. "Typerend voor Zuidland", zegt hij over het bouwwerk met de scheve toren: "Net de toren van Pisa. Hij blijft nog altijd staan."

Verhuizen? Je bent welkom!

De burgemeester kan rekenen op goedkeuring van de voorzitter. "Ik vind het een enthousiaste burgemeester. De gemeente ondersteunt ons en dat geeft een goed gevoel aan alle vrijwilligers in het dorp, dat hij achter ons staat."

"Het is gewoon een fijn dorp", zegt Van Oosten over Zuidland. "Nissewaard bestaat uiteindelijk uit een stad, Spijkenisse, en een zestal dorpen. Een prachtig gebied om te verkennen, te shoppen, te wandelen en te fietsen. En als het je bevalt, kijk dan eens rond. Wellicht verleiden we nog wat mensen om hier te gaan wonen. Dat kan geen kwaad, maar is juist hartstikke mooi!"