Justitie eist 13 jaar cel tegen Schiedamse drugscrimineel in hoger beroep

Justitie wil dat de 69-jarige Henk E. 13 jaar en 3 maanden de gevangenis in gaat. De Schiedammer wordt verdacht van drugssmokkel in de haven van Rotterdam. Hij zou ook douanier Gerrit G. hebben omgekocht.

De rechter in Rotterdam gaf Henk E. in 2017 14 jaar cel, justitie had 16 jaar geëist. De verdachte ging in hoger beroep. De eis is dit keer lager, omdat justitie mee gaat met de straf (14 jaar) van de rechtbank. Daar gaat nog iets van af omdat de behandeling van het hoger beroep te lang heeft geduurd.



Volgens de rechtbank en justitie is bewezen dat Henk E. tussen 2014 en 2015 een paar grote drugstransporten in Rotterdam regelde. De corrupte douanier Gerrit G. zorgde dat de drugs ongecontroleerd het land binnen konden komen.

Afluisteren

Een belangrijk deel van het bewijs dat Henk E. de grote leider van de smokkel was, is gebaseerd op afgeluisterde gesprekken tussen de verdachte en zijn zoon in hun huis. Rechercheurs hebben ook ontmoetingen tussen Henk E. en Gerrit G. geobserveerd.

Twee zoons van Henk E. staan later dit jaar terecht. De ene ging net als zijn vader in hoger beroep na een veroordeling tot 6 jaar celstraf. De andere zoon wordt verdacht van een moordpoging vlakbij Spijkenisse in maart 2015. Die poging zou volgens justitie te maken hebben met de drugssmokkel van vader Henk E.

In september wordt pas bekend wanneer de uitspraak is.