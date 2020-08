Verhuurde Wouter Burger keert letterlijk sterker terug bij Feyenoord: 'Ben tien kilo aangekomen in spiermassa'

Wouter Burger is weer terug bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd de middenvelder na de winterstop verhuurd aan stadgenoot Excelsior, maar dit seizoen blijft hij in De Kuip. Maar hoe kort de verhuurperiode ook was, het heeft Burger zeker het nodige opgeleverd.

Natuurlijk was de korte periode bij Excelsior voor Wouter Burger niet wat hij er van had verwacht. Maar hij is tevreden met wat hij in Kralingen heeft kunnen doen. "Uiteindelijk zijn het wel zeven wedstrijden. En ik had bij Feyenoord niet zeven wedstrijden in de basis gestaan. Die minuten heb ik nu wel meegepakt," blikt hij terug.

Ook buiten het veld is het een ervaring die hem kan helpen om een volgende stap in zijn loopbaan te maken, vindt Burger. "Ik heb nu ook de andere kant gezien. Bij Feyenoord is alles top geregeld. De faciliteiten met eten, hotels, noem het maar op. Bij Excelsior was het ook goed geregeld, maar het is toch anders. Om dat te zien, dat heeft mij goed gedaan. En natuurlijk had ik gehoopt om nacompetitie te kunnen spelen, de belangrijke potjes waar het om gaat. Daar wordt je echt beter van als speler. Maar dat ging niet en ik heb hierdoor wel veel in de gym kunnen zitten."

Krachttraining werpt zijn vruchten af

En dat Burger zo veel in de gym heeft gezeten is te merken. "Ik ben tien kilo aangekomen in spiermassa in een jaar tijd. Vorig jaar woog ik 72 toen ik in de basis stond bij Feyenoord. Nu zit ik op 80 kilo, met iets lagere vetpercentages," vertelt hij. Voor wat het waard is, want Burger weet dat hij een voetballer is, en geen gewichtheffer. "Leuke dingen, maar het blijven statistieken. Nu moet ik met de bal laten zien dat het mij ook echt een betere speler maakt. Ik merk dat ik sterker ben in duels. Na Haps ben ik ook de snelste speler in de selectie."

Één ding is zeker voor Burger: een nieuwe verhuurperiode zit er wat hem betreft niet in. Hij is aangesloten bij de selectie van het eerste elftal van Feyenoord en verwacht daar ook bij te blijven. "Tot nu toe hebben wij vijf middenvelders, dus is er geen ruimte om weg te gaan. Ik wil heel graag spelen en die kans komt er dit jaar. We gaan veel wedstrijden spelen, vooral aan het begin. Die minuten gaan wel komen. Ik ga niet zeggen dat dit meteen als basisspeler is, want ik moet eerst laten zien dat ik er klaar voor ben. Ik ga er alles aan doen om te laten zien dat ik moet spelen."

Kijk bovenaan in dit bericht naar het video-item van Wouter Burger's verhaal.