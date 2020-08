Container vol wegwerphandschoenen gestolen in Zwijndrecht

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een container met zestienduizend wegwerphandschoenen gestolen van een parkeerplaats in Zwijndrecht. De container is aan het begin van de middag leeg teruggevonden in Ede.

De diefstal van de container is gefilmd door bewakingscamera's van een nabijgelegen bedrijf in Zwijndrecht. Daarop is ook te zien dat de container niet wordt opengebroken. Mogelijk hebben de dieven niet gezien wat de inhoud was, of dat was juist al bij ze bekend.

De container, die zou worden vervoerd door een transportbedrijf uit Hoogvliet, had als bestemming België. De waarde van de lading is niet bekend.