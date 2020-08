Niet omfietsen, maar heen en weer met Rhoons Veer

Het Rhoons Veer vaart vanuit Rhoon naar Oud-Beijerland en Spijkenisse. Via de Oude Tol in de Hoeksche Waard gaat het veer weer terug. Van mei tot en met september gebeurt dat op dagelijkse basis, maar in de andere maanden alleen doordeweeks.

De eerste paar vaarten in de ochtend, vanaf 06:30 uur, slaan de Oude Tol over en zijn vooral bedoeld voor mensen die naar hun werk gaan. Schipper Jaap Bogaard (69) weet na ruim vijf jaar varen precies wie dat zijn. "Een man die in Rhoon woont en bij Evides werkt bijvoorbeeld en een vrouw die in Oud-Beijerland bij de medicijnenfabriek werkt. Een ander stuurt een appje als hij niet meevaart, zodat ik niet op hem hoef te wachten."

Zorgmedewerkers gaan voor toeristen

Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is de capaciteit van de pont verminderd, vertelt Bogaard. "Voor het coronavirus mochten er honderd passagiers op. Als mensen met hun fiets komen, kunnen er maar zo'n veertig mee. Op sommige dagen loopt de vaart vol en moeten we nee verkopen. Dat vinden we jammer."

Voorrang hebben in dat geval de mensen die de pont gebruiken om te gaan werken aan de andere kant van het water. Zo werd in coronatijd ook gewoon doorgevaren, om vooral zorgmedewerkers te vervoeren.

"Als het alleen maar toeristen waren geweest, waren we misschien wel even gestopt", zegt Bogaard. "Maar wij vinden die zorgmedewerkers toch zo stoer. Als zij een dag in het ziekenhuis hebben gewerkt, kunnen we niet zeggen dat de pont vol is." Een toerist op dezelfde route moet dan een ronde wachten voor hij of zij mee kan.

Tekst gaat verder onder de foto



De pont pakken of omfietsen

Presentator Erik Lemmers stapt maandagochtend om 11:15 uur op in Rhoon. Aan boord stappen wat fietsers, wielrenners en dagjesmensen. Zelfs buitenlandse toeristen weten het veer te vinden. "Die mensen zijn vaak goed voorbereid en hebben ergens gelezen dat dit pontje er is", zegt Jaap. Maar ook spontane tochtjes zitten erbij. "Dat zijn dan mensen die hier rondfietsen en opeens de pont zien. Die vragen dan waar we heen gaan en varen een stuk mee."

Een wielrenner uit Amsterdam gebruikt de pont op doortocht naar Middelburg. "Ik kon ook drie kilometer omfietsen, maar ik vond dit wel fijn", legt hij uit. Dat geldt ook voor een ouder echtpaar uit Barendrecht, dat op visite is geweest in Oud-Beijerland. "Mijn vrouw is ooit van de roltrap bij de Heinenoordtunnel gevallen. Sindsdien gebruiken we de lift, maar daar moet je vaak lang op wachten. En in die fietserstunnel is het ijskoud!"

Oudere bemanning

Jaap is bijna 70 jaar, maar nog steeds vaart hij met plezier op het veer. Ook zijn collega's zijn allemaal oudere mensen. "We hebben het eerst allemaal als bijbaan gedaan, voor één of twee dagen in de week. Nu is het voor mij een leuk pensioenbaantje."

Met zijn verleden als binnenvaartschipper zit het varen in zijn bloed. De combinatie met het sociale contact vindt hij erg fijn. "Als je nog fit bent, moet je toch een beetje bezig blijven. Mensen die ouder worden en niks meer doen, gaan overal op letten en overal om zeuren." Dat voorkomt hij voor zichzelf op deze manier in ieder geval. "Ik moet alleen 's ochtends vroeg op, maar dat neem ik wel voor lief."