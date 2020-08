Kippen voelen zich kiplekker in eigen caravan

Geen grote kippenschuur met duizenden kippen, maar een kleine kipcaravan die elke keer op een andere plek in de polder staat. Landbouw met respect voor de natuur en met aandacht voor eerlijk voedsel staat centraal in het Buijtenland van Rhoon. Zo ook bij akkerbouwer en kipcaravaneigenaar Adjan Vos.

"Alles wat normaliter in een kippenschuur zit, is nu hier ingebouwd", laat Adjan zien aan verslaggever Frank Stout.

De belichting in de caravan wordt automatisch geregeld en de kippen gaan uit zichzelf naar binnen als het bedtijd is. "De luiken gaan dan ook automatisch naar beneden, zodat vossen de kippen niet aan kunnen vallen."

De ongeveer 250 kippen leggen hun eieren in een donker hoekje in de caravan. Via een loopband komen de eieren in een aparte ruimte terecht, waar ze bestempeld en ingepakt kunnen worden. Daarna gaan ze naar een plaatselijke supermarkt of naar de eigen winkel van het boerenbedrijf.

Maar hebben deze kippen wel genoeg ruimte, vraagt Frank zich af als hij de caravan rondkijkt? "De ruimte is volgens de normen. Sterker nog: als de kippen op stok gaan, kruipen ze allemaal bij elkaar. Dat is nou net wat de kip wil", zegt de boer. "Maar overdag gaan de luiken open en hebben ze meer ruimte dan de meeste andere kippen."

Tekst gaat verder onder de foto



Zien wat je eet

Want waar sommige boeren wel duizenden kippen houden in een schuur en hun dieren soms amper naar buiten laten, is dat bij Adjan allerminst het geval. De dieren gaan elke dag naar buiten en als de grond niet groen meer is, wordt een ander stuk land opgezocht. "Dan starten we de trekker voor de caravan en gaan we naar het volgende stukje groen. Een nomadenvolk."

Het gebied waarop Adjan boert, is het Buijtenland van Rhoon. "Dit was polder, maar omdat de Tweede Maasvlakte kwam moest er ook natuurcompensatie komen", legt hij uit. "We proberen nu als boeren de natuur hier te beheren."

Tekst gaat verder onder de foto



Ook recreatie en interactie met de burger staat centraal in het gebied. "We zitten dicht bij de stad, maar de burger moet ook kunnen zien wat de boer doet. Het is de kunst om eerlijk voedsel voor iedereen toegankelijk te maken. Ik denk dat het nu vooral voor een bepaalde groep mensen is die er geld voor over heeft. Maar er is ook een groepering die meer wil zien wát er gebeurt en wát men eet."

Met die kipcaravan wordt daar sowieso aan voldaan. Via een webcam kunnen liefhebbers zelfs zien hoe het de kippen binnen vergaat. "Mensen die hier voorbij rijden of kijken op de webcam vinden dat helemaal top", zegt Adjan.

Naast de kipcaravan heeft hij ook een stuk grond voor paarden en akkerbouw. "Ik ben een traditionele boer en gebruikte dus ook kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, maar hier gaan we proberen om met zo min mogelijk chemie tóch een product te telen."

In trek

Maar van biologische eieren uit de caravan is officieel nog geen sprake. "Je moet dan ook biologische grond hebben, maar dat is voor mij lastig omdat ik die caravan overal neerzet. Maar ik denk niet dat die kippen het minder hebben bij ons."

De eieren uit de caravan zijn in ieder geval in trek. Dagelijks worden er zo'n tweehonderd gelegd, die vervolgens worden ingepakt. Waar Adjan eerst moest lobby'en om zijn eieren in plaatselijke supermarkten te mogen verkopen, heeft hij het inmiddels een halt toe moeten roepen. "Het loopt nu zo hard, dat ik nog maar één winkel over heb om aan te leveren. De rest kan ik niet bevoorraden."