Slimme insectencamera 'De buurvrouw vroeg wat voor ufo er in tuin was neergedaald’

Slimme insectencamera: ‘De buurvrouw vroeg wat voor ufo in tuin was neergedaald’

Op tachtig plekken in Nederland zijn slimme camera's neergezet die insecten kunnen vastleggen. Het project is opgezet, nadat Duits onderzoek uitwees dat het aantal insecten in 27 jaar tijd met driekwart achteruit is gegaan. De insectencamera's van de Universiteit Leiden moeten een vinger aan de pols gaan houden.

In de regio Rijnmond staan ook zulke camera's: op het dak van het Schieblock in hartje Rotterdam, twee camera's op een landgoed in Dordrecht, twee in een natuurgebied in de Alblasserwaard en een in de tuin van stadsecoloog André de Baerdemaeker in Rotterdam-Prins Alexander.

"Mijn buurvrouw vroeg wat dat voor ufo er in mijn tuin was neergedaald, waarschijnlijk omdat die 's nachts oplicht om insecten aan te trekken", vertelt De Baerdemaker.

Poseren voor het gele doek

Bij de camera zit een installatie: een groene box die gericht staat op een geel scherm. "Deze camera maakt iedere tien seconde een foto van dit gele vlak, waar mogelijk insecten op zitten. De insecten worden automatisch herkend.", legt de stadsecoloog uit. Het apparaat kan ook berekenen hoeveel insecten er zijn zonder dubbel te tellen.

Alle gegevens gaan direct naar onderzoekers van de Universiteit Leiden, waaronder Lucas Alferink. "Deze camera's hebben een 4G module. Dus wij kunnen meekijken."

Sommige camera's staan er al een aantal weken. "We kunnen zien dat er wel flink wat insecten op zitten."

De tekst gaat verder onder de foto van de slimme insectencamera in achtertuin



Alferink vertelt dat de afname van insecten te maken heeft met de intensieve landbouw. "Dan krijg je stikstofneerslag. Maar ook door pesticiden zijn er minder bloemen en planten. Zo verkleint het leefgebied en de nestgelegenheid van insecten."

Hij benadrukt dat insecten gigantisch belangrijk zijn voor de leefomgeving. "Zeker bijen zijn bestuivers van gewassen. Niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen. Daarnaast zijn heel veel andere insecten bestuivers van wilde bloemen, wilde planten en hele zeldzame planten. En natuurlijk ook voer voor andere organismen, zoals vogels."

Hommels en bijen op het dakakker

Ook op het dakakker bij het Hofplein in hartje Rotterdam staat een slimme insectencamera. Daar worden groente en fruit geteeld en voor een goede oogst hebben ze insecten voor nodig. De insecten zijn nog een beetje schuw om voor het gele doek te poseren, maar ze vliegen volop van bloem naar bloem op het dakakker. "Wij hopen via deze camera te kunnen laten zien dat de stad weer aantrekkelijk is voor insecten en dat dat komt door al het groen hier op het dak", vertelt Marijke ten Caat van het Rotterdams Milieucentrum.

Het onderzoek uit Duitsland is nog op de 'oude' manier gedaan: simpelweg insecten vangen en turven. Maar dat kost heel veel tijd en moeite. "En dan kun je dus nooit op heel veel plekken, voor een langere periode van meer dan tien jaar, de insectenstand goed monitoren."

De slimme camera's zijn een uitkomst. "Als je op iedere locatie hetzelfde doet, en dat jaren achter elkaar, dan kun je zien hoe de insectenpopulatie zich ontwikkelt."

De eerste resultaten worden in het najaar verwacht.