Fonds Podiumkunsten maakt subsidies bekend: zeven ton voor Conny Janssen Danst, niks voor Hotel Modern

Dertien culturele organisaties in de regio Rijnmond krijgen de komende vier jaar subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Er was om steun gevraagd door 27 organisaties. Het Rotterdamse gezelschap Conny Janssen Danst krijgt jaarlijks zeven ton. Hotel Modern heeft het nakijken.

Acteurs Wunderbaum, Jan Vos, Dansateliers en Wat we doen kunnen rekenen op 3- tot 400 duizend euro. Het Bachfestival in Dordrecht ontvangt 37.500 euro.

De Rotterdamse theatergroep Hotel Modern lijkt de grote verliezer en raakt in één klap 450 duizend euro subsidie kwijt.

Het Fonds Podiumkunsten bepaalt namens de Rijksoverheid eens per vier jaar welke organisaties in aanmerking komen voor financiele steun.

De complete lijst ziet er zo uit:

Artvark Saxophone Quartet: 100.000

De Stokerij Schiedam: 0 Grand Loge Rotterdam: 125.000

Musica Extrema, Vlaardingen: 0

Productiehuis Flow: 0

Ryan Djojokarso: 75.000

Tall Tales Company: 0

Werkplaat Walhalla: 0

Xclusiv Company Rotterdam: 0 Acteurs Wunderbaum: 400.000

Club Gewalt:0

Dansateliers: 300.000

Hotel Modern: 0

Jan Vos Rotterdam: 400.000

Laurenscantorij: 0

Sinfonia Rotterdam: 0

Studio Peer Gorinchem: 0 0 Urland Rotterdam: 0

Wat we doen: 300.000

Conny Janssen Danst: 700.000

Bachfestival Dordrecht: 37.500 Circusstad Festivals Rotterdam: 162.500 Internationale Operadagen: 0

Motel Mozaïque Festival: 175.000

North Sea Round Town: 37.500 Rotterdam Bluegrass Festival: 0