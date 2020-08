In Spijkenisse heeft een agent maandagavond een schot gelost bij een aanhouding. Dat gebeurde iets voor 20:00 uur in de JC Sterrenburgstraat.

Waarom er precies is geschoten, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Ook niet wie er is aangehouden. Het gaat volgens haar om een arrestatie in een lopend onderzoek.