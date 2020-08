Luizen? Dan heeft je plant stress

Luizen op een plant of boom? Dat is een teken van stress, zegt groenexpert Huib Sneep. Zoals wel vaker is voorkomen beter dan genezen. En je laatste redmiddel - vergif - doet meer kwaad dan goed. Maar wat kun je er dan wél tegen doen?

"Je merkt vaak dat je plant luizen heeft als deze ineens allemaal plakkerige stoffen gaat aanmaken, dat vinden wij heel vervelend", vertelt Sneep. Luizen hoeven toch niet altijd slecht te zijn. "Veel vogelsoorten leven van die luizen."

En echt schadelijk zijn de insecten ook niet voor je groene vrienden. Planten en bomen herstellen vaak uiteindelijk gewoon als ze luizen hebben gehad, zegt Sneep. Maar dan moeten ze wel gezond zijn. "Je plant krijgt luizen als zijn voeding niet in balans is. Luizen komen daarom vooral voor in bomen die op een slechte bodem moeten groeien. Bomen die in de straat staan bijvoorbeeld." En binnenplanten kunnen er slecht tegen als ze te veel of te weinig zonlicht krijgen of bijvoorbeeld op de tocht staan.

De luis komt dus af op de stress van de plant. Die stress kunnen de insecten ruiken, zoals je bij mensen het zweet van stress ook kunt ontwaren, vertelt Sneep. "Als je dezelfde boomsoort in een plantsoen zet, komt de luis daar bijna niet in. Omdat de boom in balans is."

Schoon spuiten

Mocht je plant toch luizen krijgen, dan heeft Sneep nog wel een tip. "Pak een plantenspuit of de tuinslang, houd de plant vast en spuit voorzichtig met het water de luizen van de plant. Dat moet je na een dag of vijf nog wel een keer herhalen, om ook de eitjes weg te krijgen. Meestal ben je de luizen met twee keer wel kwijt, tenzij je plant zwak blijft."

De gifspuit is volgens Sneep een minder geschikte oplossing. "Realiseer je dat je dan ook de handige insecten vernietigd. Dus daarmee creëer je weer meer onbalans."

Honderdvijftig luizen per dag

Is de balans zoek, werkt het schoon spuiten niet en wil je ook geen vergif gebruiken, dan zijn lieveheersbeestjes je beste vriend. "Lieveheersbeestjes eten honderdvijftig luizen per dag. De larven daarvan wel driehonderd."

Zorg dus voor de gestipte beestjes in je tuin. Die kun je uit het park halen, of je kunt de larven ervan online bestellen.