Pernissers hebben moeite met zero tolerance-beleid rond zwembad

In gesprek met Rianne Schaak, gebruiker van het zwembad in Pernis

Insluipers blijven buiten de openingstijden gebruik maken van het buitenzwembad in Pernis. Het probleem speelt al langer en na meerdere waarschuwingen moet het zwembad voor de tweede keer in een korte tijd veertien dagen dicht.

De gebruikers van het bad voelen zich gepakt door het wangedrag van anderen en zijn bang dat het zwembad straks voorgoed sluit. Ze hebben een belangengroep opgezet om het zwembad te behouden. "Als er na dit incident nog een insluiping zou plaatsvinden, dan wordt het water uit het zwembad gehaald", zegt gebruiker Rianne Schaak.

De beheerder van het zwembad, Sportbedrijf Rotterdam, heeft sinds dit jaar een zero tolerance-beleid en sluit het bad als er iemand naar binnen gaat buiten de openingstijden. Voordat het seizoen begon, hebben alle Pernissers een brief gekregen waarin duidelijk de gevolgen van illegaal zwemmen werden gemeld. Vorige maand is het bad om die reden twee weken dicht geweest, nu is het weer voor dezelfde termijn gesloten.



Gebruikers van het bad hebben daar moeite mee. Ze vinden dat het Sportbedrijf te langzaam is met beloofde oplossingen. Op 22 juli heeft het Sportbedrijf gesproken met de wethouder Sven de Langen en de belangengroep. Tijdens dat gesprek heeft het Sportbedrijf gezegd eerder contact te zoeken met de politie bij een insluiping. Ook zouden betere waarschuwingsborden worden geplaatst.

Dat laatste is nog niet gebeurd. Volgens het Sportbedrijf zijn al bordjes opgehangen met 'verboden toegang', maar is het grote bord met een uitgebreidere waarschuwing voor een boete nog niet klaar.

Zichtbare handhaving en waarschuwingsborden

Schaak: "We denken niet dat dit de juiste maatregel is om het te stoppen. Ik denk dat er gewoon zichtbare handhaving moet komen vanuit de gemeente en politie. En dat duidelijk moet zijn welke straffen je riskeert als je dit doet. Mensen zijn er altijd mee weggekomen."

Vorige keer waren de illegale zwemmers jongeren, dit keer waren het wat ouderen. Ze staan op camera. Het is volgens Schaak erg makkelijk om aan de voorkant over het hek te klimmen.

Er is een bewegingssensor. Op warme dagen zou die doorgeschakeld worden naar de wijkagent. Dat is volgens Schaak nog niet gebeurd. "Als er niet zichtbaar wordt gehandhaafd, hoe voorkomen we met deze sluiting dan dat ze in de hittegolf niet alsnog het zwembad in gaan?"

Het gedoe rond het zwembad leeft enorm in Pernis, vertelt Schaak. Ze haalde al 1300 handtekeningen op met een petitie. "Een heel klein groepje verpest het voor de grote meerderheid."