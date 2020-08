Café Lebbink dicht na overtreden coronaregels: 'Ik ben nooit gewaarschuwd'

Café Lebbink in de Bergse Dorpsstraat is een van de vier horecazaken die het afgelopen weekeinde werd gesloten door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De eigenaar, Robin Bravenboer, zegt dat die beslissing als een verrassing kwam.

Volgens hem werd het café nooit eerder gewaarschuwd. Terwijl Bravenboer lekker in de Franse zon zat, kreeg hij zondag een telefoontje van een dame van de veiligheidsregio met de mededeling dat zijn zaak om 20:00 uur leeg moest zijn. "Ik zat nog vol met reserveringen", aldus de ondernemer, bekend van onder meer de Baja Beach Club.



Bravenboer zegt nog steeds niet te weten wat er daadwerkelijk aan de hand was. "Ze zeiden dat ze hadden gecontroleerd en dat ze het in de zaak te druk vonden. Dat mag ook hè, dat ze dat constateren, dat begrijp ik. Alleen dan is het denk ik wel zo netjes als we even met elkaar in gesprek kunnen over wat dan wel kan en wat dan niet kan."

Dansen naast tafels

De horecaondernemer is in afwachting van het officiële rapport van de veiligheidsregio met de reden van het sluiten van zijn zaak. Dat zou maandag worden uitgereikt, maar het document was aan het einde van de middag nog niet binnen.

De Rotterdammer vindt het lastig om de situatie te beoordelen omdat hij die avond zelf niet aanwezig was in de zaak. "Dat is altijd een beetje moeilijk. Ik moet het verhaal van derden horen."

"Wat ik wel weet is dat de mensen die de zaak kwamen inspecteren, mystery guests, eerst om 00:30 uur zijn geweigerd omdat het te druk was. Later, toen het rustiger was, mochten ze wel naar binnen. Toen zouden ze hebben geconstateerd dat mensen naast hun tafel aan het dansen waren. Dat mag natuurlijk niet”, realiseert ook Bravenboer zich.

Portier

Hij zegt dat zeven dagen per week een portier voor deur staat om te zorgen dat de regels worden nageleefd. Wel weet de ondernemer dat het handhaven van de regels binnen de zaak niet eenvoudig is. "Als je Café Lebbink kent, dat is 68 vierkante meter. Een heel klein zaakje. Er waren niet meer dan 55 mensen binnen heb ik begrepen."

Bravenboer wil in gesprek met de veiligheidsregio. "Als ik iets niet goed doe, dan kunnen ze dat beter gewoon even zeggen."