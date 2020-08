Vrijwilligers koken 2000 maaltijden per week en worden nu zelf in het zonnetje gezet

Wekelijks duiken ze de keuken in en koken ze de lekkerste maaltijden voor tweeduizend ouderen en kwetsbaren uit de buurt. De vrijwilligers van stichting Villa Vonk in Hoogvliet brengen bij velen de zon in huis in deze lastige coronatijd. "Dat raakt me en dus verdienen ze een bloemetje", zegt Sylvana Fabrie.

Zij benaderde Rijnmond Helpt om de vrijwilligers zélf eens in de schijnwerpers te zetten. "Elke week koken ze maaltijden en brengen ze een stukje zon bij de mensen thuis", legt ze zichtbaar ontdaan uit. Uit handen van presentator Sander de Kramer ontvangen de dames dus allemaal een bloemetje.

Zonnebloemen

Één boeket, bestaande uit zonnebloemen, is extra bijzonder. Vrijwilligster Nana overleed vorige maand plots op 47-jarige leeftijd. "Ze was gevallen en kreeg daarna een hersenbloeding", legt haar zus Nina in tranen uit. "Villa Vonk was gewoon haar tweede huis."

De zonnebloemen overhandigt Sylvana dan ook aan Nina, om op het graf te leggen van haar zus. "Zodat zij weet dat we haar niet vergeten", benadrukt Sylvana.

Juist die zonnebloemen zijn zo treffend voor Nana, zegt haar zus. "Ze is voor ons altijd het zonnetje in huis geweest. Daarom hadden we bij de begrafenis ook allemaal zonnebloemen geregeld. Maar ze blíjft ook ons zonnetje, want ze geeft ons kracht en motivatie nodig om door te gaan."

Maar het koken doen zij met plezier, zeggen de dames. "Sommige mensen hebben niet genoeg en als je dan een klein beetje extra kan geven, is dat belangrijk. Daarom doen we dit ook met veel liefde."