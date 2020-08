Hoe kon een enorme tak op een auto vallen? Bomendokter Ronald legt het uit

“We denken dat deze bomen tussen de 120 en 130 jaar oud zijn, die wil je toch zo lang mogelijk in stand houden”, vertelt Ronald Loch. Daarom worden de bomen jaarlijks gecontroleerd. Maar wanneer een zwam of boktor zich uitleeft in de boom, kan het hout zo zacht als spons worden.



De tak die op de auto viel, kwam van een boom met een ‘perfecte onderstam’, legt Ronald uit. “Alleen op vier meter hoogte is deze tak nu uitgebroken. De controleur kijkt ieder jaar secuur wat er aan de hand is. De boom wordt van top tot teen beoordeeld. Deze boom is in januari nog bekeken. Het kan zijn dat het zwammetje op die stam er toen net nog niet was, die dingen groeien nu eenmaal jaarlijks.”

Tijdens de controle worden zwammen geregistreerd. Ook wordt er geklopt en geprikt in de stam en worden er scans gemaakt.

“Een scan zoals die in het ziekenhuis van je wordt gemaakt in een tunnel, een MRI-scan, die hebben we ook van deze bomen gemaakt en daar concluderen we dingen uit”, aldus Loch. Vervolgens kunnen zwakke takken bijvoorbeeld worden gesnoeid of worden takken verankerd.

De boom die de tak maandag verloor is dinsdagmorgen van top tot teen verzaagd. De kans is groot dat een ander exemplaar het evenmin redt.