Rotterdamse agenten niet vervolgd voor appjes over 'pauperallochtonen'

De Rotterdamse agenten van wie in juli bekend werd dat ze racistische uitlatingen plaatsten in een WhatsApp-groep, zullen niet worden vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag besloten na een strafrechtelijk onderzoek.

Het gesprek in de app is van vorig jaar en werd gevoerd tussen negen politie-agenten. Daarin worden burgers met een migratieachtergrond 'kankervolk', 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen' genoemd. Aanleiding was de mishandeling van een jongen in Spijkenisse.

Uit het onderzoek is gebleken dat sommige uitlatingen zeker 'laakbaar' en 'niet passend' zijn voor agenten. Maar in de wet zijn dergelijke uitspraken alleen strafbaar als die in het openbaar worden gedaan. Omdat de uitspraken in een WhatsApp groep werden gedaan, zijn de agenten dus niet strafbaar.



De agenten zullen weer aan het werk gaan, maar de politie gaat de zaak intern verder onderzoeken. Op basis van de resultaten worden eventuele verdere maatregelen voorgesteld. Strafontslag is volgens de politie nog een mogelijkheid, 'maar een dergelijke maatregel ligt niet in de lijn verwachtingen'.

Het is nog onduidelijk of de agenten weer op bureau Marconiplein mogen werken.